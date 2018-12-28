Cuma namazı saatleri, Müslümanların bayramı olarak bilinen Cuma gününde en çok aranılanlar arasında. Öğle vakti kılınan cuma namazı için camiler hazırlandı. Cuma namazının özelliklerinden biri de cuma namazı öncesi hutbe okunmasıdır. 28 Aralık İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İşte il il cuma namazı vakitleri...

İstanbul cuma saati: 13.11

Ankara cuma saati: 12.56

İzmir cuma saati: 13.19

NAMAZ VAKİTLERİ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

İL İL CUMA NAMAZI SAATİ (28 ARALIK 2018)