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  • 28.12.2018 10:58
  • Son Güncelleme: 28.12.2018 11:13

: 28 Aralık İstanbul, Ankara ve İzmir'de ? İl il Cuma namazı vakitleri

, günün en çok aranılaları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz vakitleri sayfasında cuma namazı saatleri de görülüyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de kılınacak? İşte Diyanet'ten alınan bilgiye göre, 28 Aralık il il Cuma namazı vakitleri...

İl il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saatleri, Müslümanların bayramı olarak bilinen Cuma gününde en çok aranılanlar arasında. Öğle vakti kılınan cuma namazı için camiler hazırlandı. Cuma namazının özelliklerinden biri de cuma namazı öncesi hutbe okunmasıdır. 28 Aralık İstanbul, Ankara ve İzmir'de ? İşte il il cuma namazı vakitleri...

: 13.11

: 12.56

İzmir cuma saati: 13.19

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İL İL CUMA NAMAZI SAATİ (28 ARALIK 2018)

İL ÖĞLE
ADANA 12:46
ADIYAMAN 12:34
AFYONKARAHİSAR 13:05
AĞRI 12:15
AMASYA 12:44
ANKARA 12:56
ANTALYA 13:05
ARTVİN 12:20
AYDIN 13:16
BALIKESİR 13:16
BİLECİK 13:07
BİNGÖL 12:25
BİTLİS 12:19
BOLU 13:01
BURDUR 13:06
BURSA 13:11
ÇANAKKALE 13:22
ÇANKIRI 12:53
ÇORUM 12:48
DENİZLİ 13:11
DİYARBAKIR 12:26
EDİRNE 13:21
ELAZIĞ 12:30
ERZİNCAN 12:29
ERZURUM 12:22
ESKİŞEHİR 13:05
GAZİANTEP 12:38
GİRESUN 12:34
GÜMÜŞHANE 12:29
HAKKARİ 12:12
HATAY 12:43
ISPARTA 13:05
MERSİN 12:49
İSTANBUL 13:11
İZMİR 13:19
KARS 12:15
KASTAMONU 12:52
KAYSERİ 12:45
KIRKLARELİ 13:18
KIRŞEHİR 12:51
KOCAELİ 13:08
KONYA 12:57
KÜTAHYA 13:07
MALATYA 12:34
MANİSA 13:18
KAHRAMANMARAŞ 12:40
MARDİN 12:24
MUĞLA 13:14
MUŞ 12:21
NEVŞEHİR 12:48
NİĞDE 12:49
ORDU 12:36
RİZE 12:25
SAKARYA 13:06
SAMSUN 12:42
SİİRT 12:20
SİNOP 12:47
SİVAS 12:39
TEKİRDAĞ 13:17
TOKAT 12:41
TRABZON 12:29
TUNCELİ 12:29
ŞANLIURFA 12:32
UŞAK 13:10
VAN 12:14
YOZGAT 12:48
ZONGULDAK 13:00
AKSARAY 12:51
BAYBURT 12:26
KARAMAN 12:54
KIRIKKALE 12:53
BATMAN 12:23
ŞIRNAK 12:17
BARTIN 12:58
ARDAHAN 12:16
IĞDIR 12:11
YALOVA 13:10
KARABÜK 12:57
KİLİS 12:39
OSMANİYE 12:42
DÜZCE 13:03

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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