Cuma mesajları! Cuma günü haftanın en mübarek günü olarak bilinir. Allah bu günü Müslümanlara özel kılmıştır. Müslümanlar bu özel günde öğle vakti cemaat halinde cuma namazı kılar ve birbirlerinin cumasını tebrik eder. Cuma tebrikleri için paylaşılabilecek yeni cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte bu özel günde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, anlamlı ve resimli cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI 2018

* Ey Rabbim… Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah

* Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız Mübarek Olsun.

* Cumayı Cuma yapın, Yalnız Allaha inanın, Cumayı idrak edip, Ondan fazilet kapın Cumanız kutlu olsun

* Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine,kıyamete kadar hergün,o kadar sevap verilir ki,adedini Allah'u Teala bilir.' Cumamız Mubarek olsun inşallah.