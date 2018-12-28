BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılıyor? Cuma günü kampanyası ile mülterilerinin karşısına çıkan BİM'in yayınladığı 28 Aralık aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik. İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Ahşap görünümlü, üst kalite suntalamdan üretilmiş, 2 adet rafa sahip, 6 taksit imkanı ile sahip olabileceğiniz Modern TV Ünitesi 175 TL. 15 saate kadar kullanım süresi ile dikkat çeken, 2 yıl garantili Meizu A20 Bluetooth Hoparlör 99,90 TL. Su geçirmez özellikli, silikon kordonlu, analog ve dijital olmak üzere seçenekleri bulunan Reebok Kol Saati 99,90 TL.

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