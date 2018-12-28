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  • 28.12.2018 10:13
  • Son Güncelleme: 28.12.2018 10:21

'de bu hafta! 28 Aralık Cuma aktüel ürünler listesi satışta! İşte güncel aktüel kataloğu

marketler her hafta yayınladığı aktüel ürünler listesi ile müşterilerine yeni ürünler imkanı sunuyor. 2018'in son indirimli ürünleri bugün satışa çıktı. Birçok ürünün dikkat çektiği katalogda, ananas meyvesinin adeti 8,95'ten satılırken, tekstil ürünleri, kol saati ve hoparlör de yer alıyor. İşte BİM 28 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi..

BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?

BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılıyor? Cuma günü kampanyası ile mülterilerinin karşısına çıkan BİM'in yayınladığı 28 Aralık aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik. İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Ahşap görünümlü, üst kalite suntalamdan üretilmiş, 2 adet rafa sahip, 6 taksit imkanı ile sahip olabileceğiniz Modern TV Ünitesi 175 TL. 15 saate kadar kullanım süresi ile dikkat çeken, 2 yıl garantili Meizu A20 Bluetooth Hoparlör 99,90 TL. Su geçirmez özellikli, silikon kordonlu, analog ve dijital olmak üzere seçenekleri bulunan Reebok Kol Saati 99,90 TL.

BİM 28 ARALIK KATALOĞU LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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