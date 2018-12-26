İznik ilçesi Salih Caddesi Mansur Sokak'ta boş bir arazide naylona sarılmış haldeki at, görenleri şaşırttı. Sahibi tarafından gecenin soğuğundan korunması için naylona sarılan at, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kimi fotoğraf çekinirken, kimi ise korkudan yanına yaklaşamadı.
Sahibi tarafından buraya bırakılmış olabileceğini belirten vatandaşlar, ortaya çıkan görüntünün ise ilginç olduğunu söyledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.