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  • 26.12.2018 22:08

'da çok ilginç görüntü! Atın donmaması için...

'nın İznik ilçesinde otlaması için bırakılan atı, donmaması için naylona sardılar.

Böyle bulund! Görenler gözlerine inanamadı

İznik ilçesi Salih Caddesi Mansur Sokak'ta boş bir arazide naylona sarılmış haldeki at, görenleri şaşırttı. Sahibi tarafından gecenin soğuğundan korunması için naylona sarılan at, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kimi fotoğraf çekinirken, kimi ise korkudan yanına yaklaşamadı.

Sahibi tarafından buraya bırakılmış olabileceğini belirten vatandaşlar, ortaya çıkan görüntünün ise ilginç olduğunu söyledi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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