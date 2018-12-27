Yaşadı Lyla

ABD'de 21 haftalık 400 gram olarak doğan Lyla, hayata sarıldı. Teksas'ın San Antonio kentinde dünyaya gelen Lyla, tam 126 gün hastanede yaşam mücadelesi verdi. Doktorların yoğun çabası sonucu, hayatta kalabildi. Bu süreçte anne ve babası, umutlarını kesmiş olsa da mutlu sona ulaştı. 25 santimetrelik yavru, hem kilo aldı, hem de boyu uzadı. Şimdi dünyanın en küçük prematüre bebeği unvanını alan Lyla tam 4 yaşına bastı. Yaşayan bebek olarak kayıtlara geçti.
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