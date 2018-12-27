Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 27.12.2018 09:25
  • Son Güncelleme: 27.12.2018 09:34

çekiliş sonuçları: 26 Aralık MPİ na göre büyük ikramiye 2'ye bölündü

'nun 915. hafta çekilişi tamamlandı. Büyük ikramiye tutarı 2 milyon 84 bin 984 lira 70 kuruş olarak açıklanan Şans Topu'nda çekiliş sonuçlarının açıklanmasından sonra ikramiye bilgileri belli oldu. Buna göre, 5+1 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kişi başı 1 milyon 42 bin 492 lira kazandılar. Peki, büyük ikramiye hangi illere çıktı? Şanslı numaralar neler? İşte 26 Aralık ...

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan çekiliş salonunda gerçekleştirilen Şans Topu'nun 915. hafta çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Büyük umutlarla kuponlarını satın alanlar sonuçlarını merak ediyor. Peki, bu hafta kazandıran numaralar neler? İşte 27 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama...

27 Aralık Şans Topu sonucu: 1 - 8 - 12 - 13 - 18 + 9

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 1 milyon 42 bin 492 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 7 kişi 10 bin 554 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 205 kişi 360 lira 75'er kuruş, 4 bilen 2 bin 660 kişi 37 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 288 kişi 19 lira 80'er kuruş, 3 bilen 82 bin 261 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 749 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 427 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

5 artı 1 bilen talihlilerin kuponlarını İzmir'in Dikili ve Bursa'nın Nilüfer ilçelerinde yatırdıkları belirtildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 808 bin 792 lira 35 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 980 bin 877 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 547 bin 240 lira 60 kuruş aktarıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriŞans Topu çekiliş sonuçları: 26 Aralık MPİ Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiye 2'ye bölündü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar