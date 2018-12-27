Böbreklere menekşe dişlere adaçayı

Şifacı Maria Treben'in, doğal reçeteleri binlerce kişiyi iyileştirdi. Kitapları dünya çapıda milyonlarca kez satılan Treben, bitkisel karışımlarının mutlaka doktora danışarak tüketilmesi gerektiğini belirtti. TAKVİM, şifa dolu reçeteleri okuyucuları için derledi...
DİŞ ETİ ÇEKİLMESİ
Birer tutam meşe kabuğu, aslanpençesi, çobandeğneği ve adaçayını geceden soğuk suya bırakın. Yarım litre suya, iki tatlı kaşığı atın. Sabah ısıttığınız bu çayla ağzınızı çalkalayın.
BÖBREK TAŞI
Isırgan otu esansı, bu rahatsızlıkların tedavisini destekler. Bunun yanı sıra kırk kilit otuyla yapılan banyo, taş ve kum ağrısının şiddetini azaltır. Güzel kokulu menekşe ve kocayemişin de kum ve taşı erittiği bilinir. Ancak kocayemiş, bazı insanlara ağır gelebilir. Kusma, bulantı ve iştahsızlık yapabilir. Bunun için ölçülü tüketmek gerekir. Kızılyaprak çayı da harika bir kum ve taş dökücüdür.
ÇOCUKLARDA İŞTAHSIZLIK
50 gram kekiği, geceden soğuk suya bırakın. Banyo suyuna eklediğiniz bu karışımla çocuğunuzu yıkayın. Çocuğa günde bir çay fincanı ısırgan otu çayı içirin.
OKULA İLGİSİZLİK
Çocukların okula karşı ilgisizliği tembellik olarak yorumlanır. Ancak buna organik bozukluklar da neden olabilir. Günde 2 fincan taze ısırgan otu çayı içirmek, çocuklarda dikkat eksikliğini ortadan kaldırır.
RAHATSIZ UYKU
Bazen çocuklar, uykularında huzursuz olurlar. Bunun için büyük bir kovanın yarısını ıhlamur çiçekleri ile doldurun. Üstüne su koyun. Gece öyle kalsın. Ertesi sabah ılıtın. Banyo suyunun içine dökün. 20 dakika içinde otursun.
SAFRA TAŞI
20'şer gram kızılyaprak, sabankıran, çobançantası ve kayın yaprağı karıştırılıp çay halinde tüketilmesi de safra taşlarını düşürür.
DÜŞÜK
Düşük sorunu yaşayan kadınlar civanperçemi ile karışık aslanpençesi çayını günde 2 fincan içmelidir.
HIÇKIRIK
Dereotu çayı, şekersiz içildiğinde hızla etki eder. Bir su bardağına bir tatlı kaşığı konur, 3 dakika demlendirilir ve içilir.
YARIN: GUATR
DOĞAL SAĞLIK REÇETESİ - 2 / SİNEM UYSAL
DİŞ ETİ ÇEKİLMESİ
Birer tutam meşe kabuğu, aslanpençesi, çobandeğneği ve adaçayını geceden soğuk suya bırakın. Yarım litre suya, iki tatlı kaşığı atın. Sabah ısıttığınız bu çayla ağzınızı çalkalayın.
BÖBREK TAŞI
Isırgan otu esansı, bu rahatsızlıkların tedavisini destekler. Bunun yanı sıra kırk kilit otuyla yapılan banyo, taş ve kum ağrısının şiddetini azaltır. Güzel kokulu menekşe ve kocayemişin de kum ve taşı erittiği bilinir. Ancak kocayemiş, bazı insanlara ağır gelebilir. Kusma, bulantı ve iştahsızlık yapabilir. Bunun için ölçülü tüketmek gerekir. Kızılyaprak çayı da harika bir kum ve taş dökücüdür.
ÇOCUKLARDA İŞTAHSIZLIK
50 gram kekiği, geceden soğuk suya bırakın. Banyo suyuna eklediğiniz bu karışımla çocuğunuzu yıkayın. Çocuğa günde bir çay fincanı ısırgan otu çayı içirin.
OKULA İLGİSİZLİK
Çocukların okula karşı ilgisizliği tembellik olarak yorumlanır. Ancak buna organik bozukluklar da neden olabilir. Günde 2 fincan taze ısırgan otu çayı içirmek, çocuklarda dikkat eksikliğini ortadan kaldırır.
RAHATSIZ UYKU
Bazen çocuklar, uykularında huzursuz olurlar. Bunun için büyük bir kovanın yarısını ıhlamur çiçekleri ile doldurun. Üstüne su koyun. Gece öyle kalsın. Ertesi sabah ılıtın. Banyo suyunun içine dökün. 20 dakika içinde otursun.
SAFRA TAŞI
20'şer gram kızılyaprak, sabankıran, çobançantası ve kayın yaprağı karıştırılıp çay halinde tüketilmesi de safra taşlarını düşürür.
DÜŞÜK
Düşük sorunu yaşayan kadınlar civanperçemi ile karışık aslanpençesi çayını günde 2 fincan içmelidir.
HIÇKIRIK
Dereotu çayı, şekersiz içildiğinde hızla etki eder. Bir su bardağına bir tatlı kaşığı konur, 3 dakika demlendirilir ve içilir.
YARIN: GUATR
DOĞAL SAĞLIK REÇETESİ - 2 / SİNEM UYSAL
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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