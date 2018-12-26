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cinsel gücü artırıyor

Romantizme roka
Acımsı aroması ile ağızları tatlandıran , aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisiyle, libidoyu yükseltiyor. Çiftlerde cinsel soğukluğu bitiriyor. Cinsel gücü artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Akciğer ve bağırsak olmak üzere pek çok kanser türünden korur.
Hastalıklara savaş açar. Kemikleri güçlendirir.
Gözlere kuvvet verir.
Kan şekerini dengeler.
Kalp hastalıklarından korur.
Sindirimi çalıştırır.
Cildi gençleştirir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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