Damla sakızı, Hadi ipucu sorusunda yer aldı. Haftaiçi 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise 20.30'da gerçekleştirilen Hadi'nin bugün 20.30 yarışmasında ödül 20 bin TL olacak. İpucu sorusu için yapılan açıklamada, "Damla sakızı, tıbbın babası Hipokrat tarafından sindirim problemleri ve grip tedavisi için kullanılmıştır. Yaklaşık 2500 yıllık geçmişe sahip damla sakızı bu akşamki ipucumuzun da konusunu oluşturuyor. Damla sakızı nereden elde edilir?" denildi. İşte 26 Aralık Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (26 ARALIK 2018)

Soru: Damla sakızı nasıl elde edilir?

Cevap: SAKIZ AĞACI

Damla sakızı, sakız ağacından elde edilen bir reçinedir. Türk mutfağı ve Yunan mutfağında ve ayrıca ilaç yapımında kullanılır. İsmi geleneksel olarak üretildiği Sakız Adası'ndan gelmektedir.[kaynak belirtilmeli]

Aslında sıvı olan damla sakızı güneşte kurutularak sert ve dağılgan yarı saydam damlacıklar haline getirilir. Ağızda çiğnendiğinde yumuşar ve mat parlak beyaz renk alır. Başta buruk bir tadı olmasına rağmen bir süre çiğnendiğinde ağza çam kokusunu andıran bir ferahlık verir.

Avrupa Birliği Sakız Adası'ndaki damla sakızı üretimini isimlendirme korumasına almıştır. Adadaki damla sakızı üretimi kökeni ortaçağa varan köylerin oluşturduğu bir kooperatif tarafından kontrol altına alınmıştır. Pirgi köyünde küçük bir damla sakızı müzesi de bulunmaktadır.

Sakız Adası'ndan başka Çeşme Yarımadası'nda da geleneksel olarak bir miktar damla sakızı üretilmektedir. Sakız Adası'ndan sadece 8 km uzaklıkta olan bu bölge de adadakine benzer elverişli iklim koşullarına sahiptir. TEMA Vakfı Çeşme'de mevcut doğal sakız ağaçlarının korunması ve yenilerinin dikilmesi için bir çalışma yapmaktadır. Projenin bir parçası da damla sakızı üretiminin ticari olarak çekici hale getirilmesini sağlayarak ağaçların korunmasıdır. Proje çerçevesinde 2008 ve 2011 yılları arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından sağlanan 149 hektar alana 3000 adet sakız ağacı dikilmiştir. Projenin 2016 yılına kadar sürdürülmesi hedeflenmektedir.