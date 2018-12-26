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Evlerden ''

lı işadamı Kağdan , da tanıştığı genç kızın yakınları tarafından rehin alındı. Serbest kalması için 100 bin dolar fidye istenen işadamı, operasyonla kurtarıldı...

Evlerden 'Irak'
Irak'ta ticaretle uğraşan işadamı Kağdan Adnan Javat Al Mayyahı (40), bir süre önce 20 yaşındaki Afaf Alali isimli Suriye uyruklu genç kızı dan arkadaş olarak ekledi. İkilinin sohbeti ilerletmesi üzerine genç kız, işadamını 'a davet etti. 4 gün önce İstanbul'a gelen işadamı, A.A'nın 'taki evine gitti. İçeri girer girmez, üzerine atlayan iki kişi tarafından etkisiz hale getirildi. İşadamının ailesini arayan şüpheliler, 100 bin dolar fidye istedi. Durumu öğrenen polis fidyecilerle iletişime geçti. Buluşmak için sözleştikleri kafeteryada 2 şüpheliyi enseledi! Polis şimdi sosyal medyada rumuzunu kullanan Hale isimli şüphelinin peşinde...



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