Evlerden 'Irak'

Irak'ta ticaretle uğraşan işadamı Kağdan Adnan Javat Al Mayyahı (40), bir süre önce 20 yaşındaki Afaf Alali isimli Suriye uyruklu genç kızı sosyal medyadan arkadaş olarak ekledi. İkilinin sohbeti ilerletmesi üzerine genç kız, işadamını İstanbul'a davet etti. 4 gün önce İstanbul'a gelen işadamı, A.A'nın Esenyurt'taki evine gitti. İçeri girer girmez, üzerine atlayan iki kişi tarafından etkisiz hale getirildi. İşadamının ailesini arayan şüpheliler, 100 bin dolar fidye istedi. Durumu öğrenen polis fidyecilerle iletişime geçti. Buluşmak için sözleştikleri kafeteryada 2 şüpheliyi enseledi! Polis şimdi sosyal medyada Afaf Alali rumuzunu kullanan Hale isimli şüphelinin peşinde...
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