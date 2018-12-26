Egzamaya kış kış!

Egzama şikayetleri, kış aylarında artış gösteriyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Karakoca Başaran, kese, lif uygulamalarının da egzamaya neden olduğunu belirtiyor. "Cildinizi mutlaka nemlendirin. Banyoda aşırı sıcak sudan kaçının. Ellerinizi sık sık nemlendirmeye özen gösterin" diyor.
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