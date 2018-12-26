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ya kış kış!

Egzamaya kış kış!
Egzama şikayetleri, kış aylarında artış gösteriyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Karakoca Başaran, kese, lif uygulamalarının da ya neden olduğunu belirtiyor. "Cildinizi mutlaka nemlendirin. Banyoda aşırı sıcak sudan kaçının. Ellerinizi sık sık nemlendirmeye özen gösterin" diyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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