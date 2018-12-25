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  • 25.12.2018 10:46

ipucu sorusu: nın yazarı kimdir? 25 Aralık

nın yazarı, ipucu sorusunda yer aldı. Hadi'nin bugün yapılacak 12.30 yarışması için adaylar hazırlık içinde. Canlı bilgi yarışması Hadi hafta içi 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise sadece 20.30'da yapılıyor. Peki, bugünün 12.30 ipucu sorusu olan ? İşte 25 Aralık sorusu ve yanıtı...

2048 kitabının yazarı kimdir?

ipucu sorusu yayınlandı. Hadi'nin yaptığı açıklamada, "Hepimizin geleceğe dair tahminleri ve hayalleri vardır. Robotların hakim olduğu bir dünyadan uçan arabalara, uzayda yaşamaktan ölümsüzlüğe sayısız öngörü, geleceğe dair konuştuğumuz konular arasındadır. Bugünkü ipucumuz da gelecekle ilgili. nın yazarı kimdir?" denildi. İşte 25 Aralık sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (25 ARALIK 2018)

Soru: ?

Cevap: EMRE SAYER

EMRE SAYER KİMDİR?

Emre Sayer, 1977 yılında İstanbul'da doğdu. İsanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Sayer, evli ve iki çocuk babasıdır. 2048 kitabı, SAyer'in ilk roman denemesidir.

2048 KİTABI HAKKINDA

Yapay zeka, biyoteknoloji, dijitalleşme ve veri devrimi; toplumları, kültürleri, insanları; kısacası hayatın her alanını dönüşü olmayan bir şekilde değiştirmeye başladı bile.

Yaşanacak değişimlere en hızlı adapte olanlar başarılı olabilir, en akıllı ya da en güçlü olanlar değil.

Bu romanda,
Geleceğin aşkı var,
Geleceğin iş hayatı var,
Geleceğin toplum yapısı, kültürü var.
Geleceğin insanı var!

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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