Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hadi'nin yaptığı açıklamada, "Hepimizin geleceğe dair tahminleri ve hayalleri vardır. Robotların hakim olduğu bir dünyadan uçan arabalara, uzayda yaşamaktan ölümsüzlüğe sayısız öngörü, geleceğe dair konuştuğumuz konular arasındadır. Bugünkü ipucumuz da gelecekle ilgili. 2048 kitabının yazarı kimdir?" denildi. İşte 25 Aralık Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (25 ARALIK 2018)

Soru: 2048 kitabının yazarı kimdir?

Cevap: EMRE SAYER

EMRE SAYER KİMDİR?

Emre Sayer, 1977 yılında İstanbul'da doğdu. İsanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Sayer, evli ve iki çocuk babasıdır. 2048 kitabı, SAyer'in ilk roman denemesidir.

2048 KİTABI HAKKINDA

Yapay zeka, biyoteknoloji, dijitalleşme ve veri devrimi; toplumları, kültürleri, insanları; kısacası hayatın her alanını dönüşü olmayan bir şekilde değiştirmeye başladı bile.

Yaşanacak değişimlere en hızlı adapte olanlar başarılı olabilir, en akıllı ya da en güçlü olanlar değil.

Bu romanda,

Geleceğin aşkı var,

Geleceğin iş hayatı var,

Geleceğin toplum yapısı, kültürü var.

Geleceğin insanı var!