Altınordu'nun Türk futboluna kazandırdığı en büyük yeteneklerden biri olan Cengiz Ünder, 15 milyon Euro bedelle İtalya Serie A ekibi Roma'ya transfer oldu. Roma'da ikinci sezonu geçiren genç temsilcimiz, kendini geliştirdi. Performansıyla futbolseverleri büyüledi. Dünya devlerinin de radarına girdi. Premier Lig ekipleri Chelsea, Arsenal ve Almanya'nın en köklü kulübü Bayern Munich, Ünder'i transfer etmek için kesinin ağzını açtı.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in popülerliği giderek arttı. Genç futbolcunun ismini duyan köpeğin heyecanı sosyal medyada epey ilgi konusu oldu. Köpeğin sahibi efsane futbolcular Francesco Totti ve Fabio Cannavaro gibi isimleri duyunca tepki vermiyor. Cengiz Ünder'in adını işittiğinde ise sevgi gösterilerinde bulunuyor.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in popülerliği giderek arttı. Genç futbolcunun ismini duyan köpeğin heyecanı sosyal medyada epey ilgi konusu oldu. Köpeğin sahibi efsane futbolcular Francesco Totti ve Fabio Cannavaro gibi isimleri duyunca tepki vermiyor. Cengiz Ünder'in adını işittiğinde ise sevgi gösterilerinde bulunuyor.
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