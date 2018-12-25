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'in ismini duyan sevimli köpek yerinde duramıyor

Avrupa’da göğsümüzü kabartan , dünya devlerini peşine taktı. Genç oyuncunun ismini duyan sevimli köpek yerinde duramadı.

Cümle alem hayran
Altınordu'nun Türk futboluna kazandırdığı en büyük yeteneklerden biri olan , 15 milyon Euro bedelle İtalya Serie A ekibi Roma'ya oldu. Roma'da ikinci sezonu geçiren genç temsilcimiz, kendini geliştirdi. Performansıyla futbolseverleri büyüledi. Dünya devlerinin de radarına girdi. ekipleri , ve 'nın en köklü kulübü , Ünder'i transfer etmek için kesinin ağzını açtı.



Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in popülerliği giderek arttı. Genç futbolcunun ismini duyan köpeğin heyecanı sosyal medyada epey ilgi konusu oldu. Köpeğin sahibi efsane futbolcular ve Fabio Cannavaro gibi isimleri duyunca tepki vermiyor. Cengiz Ünder'in adını işittiğinde ise sevgi gösterilerinde bulunuyor.

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