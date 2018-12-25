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  • 25.12.2018 21:33
  • Son Güncelleme: 25.12.2018 21:33

Adıyaman'da ortalığı karıştıran iddia! Evli kadına 'çıkma' teklif etti, meydan dayağı yedi

Adıyaman’da, evli ve 2 çocuk annesi bir kadına çıkma teklifinde bulunduğu iddia edilen şahsa mahalleli meydan dayağı attı. Yere yığılan şahsı mahallelinin elinden polis ekipleri kurtardı.



Edinilen bilgilere göre, birkaç gündür evli ve 2 çocuk annesi olan H.D.'yi takip eden A.Ü., isimli şahıs iddiaya göre, Mehmet Akif Mahallesi 2114 Sokak içerisinde evli kadının yanına yaklaşarak kendisine "çıkma" teklifinde bulundu.

Kadının kendisine evli olmasını söylemesine ve tepki göstermesine aldırış etmeyen şahıs, ısrar etmeye devam edince evli kadın, çığlık atmaya başlayarak yardım istedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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