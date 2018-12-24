Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 24.12.2018 14:24
  • Son Güncelleme: 24.12.2018 14:44

'da bulunan parçalanmış ceset Hüseyin Kalas'a ait çıktı

Altınordu'da dün çöp ayrıştırma tesisinde bulunan parçalanmış nin kimliği tespit edildi. Irak uyruklu 17 yaşındaki Hüseyin Kalas'a ait olduğu belirlenen cesetle ilgili soruşturma başlatan ekipler Irak uyruklu olduğu öğrenilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Ordu'daki parçalanmış erkek cesedinin kimliği belli oldu

Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde bulunan, Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp ayrıştırma tesisinde çalışan işçiler, çöpler arasında dün erkek cesedi parçası buldu. İşçilerin durumu hemen polise haber vermesi üzerine tesisteki çalışma durduruldu. Kentte daha önceden 3 kayıp ihbarının yapılması üzerine, birden fazla kişiye ait ceset parçası çıkabileceği ihtimali üzerinde durularak büyük çaplı çalışma başlatıldı. Kentte, günlük 500 ton çöpün toplanıp işlendiği tesiste gece boyunca da devam eden çalışmalarda, cesedin baş ve kolları dışında diğer kayıp uzuvlara da ulaşıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriOrdu'da bulunan parçalanmış ceset Hüseyin Kalas'a ait çıktı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar