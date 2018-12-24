Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde bulunan, Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp ayrıştırma tesisinde çalışan işçiler, çöpler arasında dün erkek cesedi parçası buldu. İşçilerin durumu hemen polise haber vermesi üzerine tesisteki çalışma durduruldu. Kentte daha önceden 3 kayıp ihbarının yapılması üzerine, birden fazla kişiye ait ceset parçası çıkabileceği ihtimali üzerinde durularak büyük çaplı çalışma başlatıldı. Kentte, günlük 500 ton çöpün toplanıp işlendiği tesiste gece boyunca da devam eden çalışmalarda, cesedin baş ve kolları dışında diğer kayıp uzuvlara da ulaşıldı.
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