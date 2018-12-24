Habib Nurmagomedov Diriliş Ertuğrul'da!

UFC Hafif Sıklet Şampiyonu Habib Nurmagomedov, dizinin setine giderek yerinde ziyaret etti.
Diriliş Ertuğrul hayranı olan Habib Nurmagomedov, sete giderek oyuncular ve yapımcı Mehmet Bozdağ ile görüştü.
Mehmet Bozdağ, Habib Nurmagomedov ile çektirdiği fotoğrafı Twitter'dan takipçileri ile paylaştı. Bozdağ'ın fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Diriliş Ertuğrul hayranı olan Habib Nurmagomedov, sete giderek oyuncular ve yapımcı Mehmet Bozdağ ile görüştü.
Mehmet Bozdağ, Habib Nurmagomedov ile çektirdiği fotoğrafı Twitter'dan takipçileri ile paylaştı. Bozdağ'ın fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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