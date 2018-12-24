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  • 24.12.2018 18:15

'da!

UFC olan , 'un setini ziyaret etti. Habib'in fotoğrafını Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı sosyal medyadan paylaştı.

Habib Nurmagomedov Diriliş Ertuğrul'da!
UFC , dizinin setine giderek yerinde ziyaret etti.

hayranı olan Habib Nurmagomedov, sete giderek oyuncular ve yapımcı ile görüştü.

Mehmet Bozdağ, Habib Nurmagomedov ile çektirdiği fotoğrafı Twitter'dan takipçileri ile paylaştı. Bozdağ'ın fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.



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