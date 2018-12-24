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  • 24.12.2018 20:16

: 10 TL'nin arka yüzünde resmi bulunan matematikçi kim? | ipucu

sorusu yayınlandı... yarışmacılarının merakla beklediği hadi ipucu sorusu belli oldu. İpucu sorusunda yarışmacılara "10 TL'nin arka yüzünde resmi bulunan matematikçi kim? " sorusu soruldu. Peki 10 TL'nin arka yüzünde resmi bulunan matematikçi kim? İşte ipucu sorusunun cevabı...




Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Bu akşam 20:30 yarışmasının ipucu sorusu olarak "10 TL'nin arka yüzünde resmi bulunan matematikçi kim?" sorusu soruldu. Peki Hadi ipucu sorusunun cevabı ne? İşte detaylar...
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