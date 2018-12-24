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in acısını çıkarın

Migrenin acısını çıkarın
Dayanılmaz lara neden olan migren, sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, ağrısını azaltan besinleri sıralıyor:
SU: Migren ağrılarını önleyici ve azaltıcı etki gösterir. Migren hastalarının günde en az 1.5 litre su içmesi gerekir.
BAHARAT: Acı biber, tarçın, zencefil gibi baharatlar, migren ağrısını hafifletmeye yardımcı olur.
: Badem, fındık, yer fıstığı ve ceviz gibi kuruyemişler migren ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur.
YEŞİL SEBZE: Ispanak, marul, pırasa ve brokoli migren ağrısına karşı direnç sağlar.
: Haftada bir kez balık tüketmek, migren ağrısını hafifletir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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