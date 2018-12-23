Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için kar alarmı verdi. Balkanlardan gelecek olan soğuk havanın etkili olacağı söylenirken, sıcaklıkların 8-12 derece arası düşeceği açıklandı. Hava durumu raporuna ilişkin son veriler açıklanırken, vatandaşlar "bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Kar yağacak mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Manisa, Antalya, Hatay, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, gece saatlerinden sonra Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneybatı, gece saatlerinden itibaren ise Marmara'da kuzeybatıdan kuvvetlice (30-50 km) eseceği tahmin ediliyor.