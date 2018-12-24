Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, başta soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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