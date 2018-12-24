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  • Son Güncelleme: 24.12.2018 19:59

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 'a kar geliyor! İşte yurt genelinde hava durumu bilgileri...

nu merak eden vatandaşlara son dakika haberi Meteoroloji'den geldi. Doğu 'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi. Orta Karadeniz'de yarın kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu. Afet Koordinasyon Merkezi (), luları kar yağışına karşı uyardı. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? 25 Aralık Salı İstanbul'da yağış var mı? İşte yurt genelinde hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok kuvvetli geliyor...

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, başta soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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