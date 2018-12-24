Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da oto tamir servisi işleten Hasan Uzdemir (35), 34 TP 7303 plakalı motosikletiyle pazar gezmesinden dönerken Beldibi'nde D-400 karayolu kenarında bulunan gözlemecide mola verdi. Saat 17.00 sıralarında gözlemeciden ayrılarak Antalya yönünde hareket eden Hasan Uzdemir'in motosikleti, 6 dakika sonra karşılaştığı ilk virajda yan yatarak sürüklenmeye başladı.Uzdemir'in vücudu, yol kenarındaki demir bariyerlerin ayaklarına çarpmasıyla kolu ve bacağı bariyerlere takılan Uzdemir'in cesedi yol kenarına savruldu. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, yine bariyerlerin ayağına çarparak yol kenarındaki çalılıklara savrulan motosiklet alev alarak yandı.