Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 24.12.2018 18:48

'da motosikletli genç feci şekilde can verdi

'nın Kemer ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında virajı alamayıp yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak feci şekilde can veren ’in cenazesi, bugün morgdan alındı. Oğlunun ölüm haberiyle ’tan Antalya’ya gelen acılı baba gözyaşlarına boğuldu. Hız tutkunluğuyla bilinen Uzdemir’in babasının motosikletiyle hız yapan oğluna bir süre önce sosyal medyadan ‘Oğlum Allah korusun, canım. Sat onu’ diyerek uyardığı ortaya çıktı.




Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da oto tamir servisi işleten Hasan Uzdemir (35), 34 TP 7303 plakalı motosikletiyle pazar gezmesinden dönerken Beldibi'nde D-400 karayolu kenarında bulunan gözlemecide mola verdi. Saat 17.00 sıralarında gözlemeciden ayrılarak Antalya yönünde hareket eden Hasan Uzdemir'in motosikleti, 6 dakika sonra karşılaştığı ilk virajda yan yatarak sürüklenmeye başladı.

Uzdemir'in vücudu, yol kenarındaki demir bariyerlerin ayaklarına çarpmasıyla kolu ve bacağı bariyerlere takılan Uzdemir'in cesedi yol kenarına savruldu. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, yine bariyerlerin ayağına çarparak yol kenarındaki çalılıklara savrulan motosiklet alev alarak yandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriAntalya'da motosikletli genç feci şekilde can verdi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar