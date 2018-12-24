Hava durumu ile ilgili son dakika tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Bugün itibariyle sıcaklıkların ciddi derecede düşeceğini açıklayan Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere birçok bölge için de kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Peki ama bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumu tahminleri...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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