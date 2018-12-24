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  • 25.12.2018 07:27

'den İstanbul'a kuvvetli kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 25 Aralık 2018

Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu'da bazı yerleri kuvvetli kar yağışı konusunda uyardı. Yapılan son dakika tahminlerine göre hava sıcaklığının 6-10 derece arasında düşeceği bildirilirken; kar yağışının yanı sıra fırtınanın da etkili olacağı aktarıldı. Peki ama bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağacak mı? Ankara'da hava nasıl olacak? İşte 25 Aralık 2018 Salı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli kar yağışı uyarısı

Hava durumu ile ilgili son dakika tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Bugün itibariyle sıcaklıkların ciddi derecede düşeceğini açıklayan Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere birçok bölge için de kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Peki ama bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumu tahminleri...

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