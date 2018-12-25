Türkiye'de e-devlet uygulamaları ile ivme kazanan dijital dönüşüm her vatandaşı ilgilendiren su, telefon, doğal gaz ve internet aboneliklerine taşınıyor. E-devlet üzerinden pilot olarak başlanan dijital abonelik uygulaması önümüzdeki dönem tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak.

KAMU TASARRUF EDECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında geçtiğimiz günlerde çeşitli bakanlık ve kurum temsilcilerinin katıldığı "bürokrasinin azaltılması ve e-devlet" konulu toplantıda Türkiye'nin dijital dönüşümü masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı işbirliği ile kullanıcı sayısı 41 milyonu hizmet sayısı da 4 bini aşan e-devlet kapısı altyapısı üzerinden sunulan çalışmaların geliştirilmesine dönük çalışmalar ele alındı. E-devlet sisteminin akıllılaştırılması da seçenekler arasında bulunurken bu şekilde özellikle sağlık ve sosyal yardımlar başta olmak üzere tüm alanlarda kamunun önemli ölçüde tasarruf sağlaması planlanıyor.