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cinsel gücü artırıyor

Sindirimi güçlendiren , cinsel gücü artırıyor. Çiftlere aşk ve mutluluk veriyor...

Karabiber mutlu eder
En çok kullanılan baharatlardan karabiber, şifa dağıtıyor. Hazımsızlığı gideren, sindirimi destekleyen bu baharat, aşk hayatında sorun yaşayanların da yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralıyor:

Kandaki yağ oranını düşürür.
Bir cilt hastalığı olan vitiligonun iyileşmesine yardımcı olur.
Astımın doğal ilacıdır.
Mide dostudur.
Soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir.
Damar sertliği, yüksek tansiyon, bağırsak iltihabı ve romatizmayı tedavi eder.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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