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Güzel kurtarış

Güzel kurtarış
İstanbul'da bir grup, önceki gün halı sahaya gitti. maçı sırasında Erol Doyan, yere yığıldı. Dili boğazına kaçtı. İtfaiyeci Kerim Doğan yardıma koştu. Anında müdahalede bulundu. Doyan nefes alarak hayata döndü. Hastaneye götürülen genç adam tedavisinin ardından taburcu edildi. Doyan'ın bir anda yere düşmesi, Doğan'ın arkadaşına müdahalede bulunması, kameraya anbean yansıdı.




İtfaiye eri , takım arkadaşının hayatını kurtardı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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