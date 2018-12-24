Eli silahlı!

İhanet iddiası kanlı bitti. Olay dün İzmir'de meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Nebahat Eroğlu, (29) dün taksi işletmeciliği yapan eşi Bülent Eroğlu'nun ilişki yaşadığını iddia ettiği Cansu Koşak'ın (22) evine gitti. İki kadın birbirine girdi. Nebahat, yanında getirdiği tabancayı çantasından çıkartı ve 3 el ateş etti. Kasığından vurulan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine aradı. Koşak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Emniyet güçleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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