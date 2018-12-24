Dizini dövme

Deri altına boya enjekte edilerek yapılan kalıcı dövme, gençler arasında yaygınlaştı. Prof. Dr. Ülker Gül ise dövme yaptıranları uyardı. Gül, demir oksit ile dövme yaptıranlarda radyolojik görüntüleme yöntemi olan MR sırasında sağlıklı sonuç alınamadığını vurguladı. Gül, "Demir oksit ile dövme yaptıranlar, MR incelemeye girerlerse, bu bir metal olduğu için bir etkileşim ortaya çıkar ve dövme yapılan alanda kızarıklık, ağrı ve lekelenme oluşabilir. Bu lekelenme gerçek görüntüyü bozabilir" ifadelerini kullandı.
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