Diskalifiye

Rize'de tam Karadeniz fıkrası gibi trajikomik bir olay, ucuz atlatıldı. Dolmuş şoförü İrfan Öksüz'ün (45), önceki gün yolda yürürken aniden yere yığıldı. Baygınlık geçiren gencin omzuna, 5 kiloluk ağırlık diskinin düştüğü anlaşıldı. Çevredekiler tarafından hemen hastaneye kaldırılan ve omzunda kırık tespite edilen Öksüz, tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı inceleme sonrası adeta şok yaşadı. Ağırlık diskinin düştüğü 8'inci kattaki dairenin sahibi A.K.'nin emniyette ifadesini aldı. A.K. polise balkonda kesik sütten peynir yaptığını ve çuvalın üzerine peyniri ezmesi için 5 kiloluk ağırlık diskini yerleştirdiğini söyledi. Diskin, kendisinin farkında olmadan peynir çuvalı üzerinden kayarak, 8'inci kattan düştüğünü ve olay nedeniyle çok üzgün olduğunu anlattı. Omzundan ameliyat olan ve ölümden dönen Öksüz ise "Görünmez kaza. Disk başıma çarpsaydı kurtulamazdım. Allah korudu" diyerek teselli buldu...
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