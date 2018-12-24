112 Acil Çağrı Merkezleri sahte ihbarla meşgul ediliyor

Türkiye genelinde 112 Acil Çağrı Merkezleri, sahte ihbar ve komik isteklerle meşgul ediliyor. Edirne Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, "'Saat kaç' diye soranlar, nöbetçi eczane soranlar, hastaneden muayene randevusu isteyenler, telefon tamircisinde yaptırdığı telefonunun çalışıp, çalışmadığını kontrol edenler, telefonu bloke olduğundan PIN yada PUK kodunu soranlar, akşama ne yemek yapacağını, hangi restorana gidebileceğini soranlar ve şarkı söyleyip 'sesim güzel mi?' diye soranlar mevcut" dedi. Dr. Buket Üner Derdiyok da "Bu aramalar belki kötü amaçlı değil ama sağlık hizmeti götürülecek kişiye bu hizmeti geciktiriyor" diyerek dert yandı. Asılsız ihbarda bulunanlara, 344 lira para cezası kesiliyor... Ayrıca hapis cezasına da çarptırılıyor...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.