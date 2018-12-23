Verem ellerimizde! Metrobüste, otobüste dikkat

Grip, soğuk algınlığı ve gergedan virüsü derken uzmanlar verem hastalığına karşı uyardı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serdar Kalemci, veremin özellikle kalabalık ortamlarda ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında bulaştığını vurguladı. "Tüberküloz tedavisi 6 ay sürer. Hasta ilaçlarını düzenli kullanmazsa, mikroplar ilaçlara karşı direnç geliştirir" dedi.
YEŞİL ÇAY İÇİN
VEREMDEN korunmada, doğal besinler de etkili oluyor. Uzmanlar, vereme şifa olan besinleri sıralıyor: Sarımsak, muz, portakal, karabiber, ceviz, nane, yeşil çay...
YEŞİL ÇAY İÇİN
VEREMDEN korunmada, doğal besinler de etkili oluyor. Uzmanlar, vereme şifa olan besinleri sıralıyor: Sarımsak, muz, portakal, karabiber, ceviz, nane, yeşil çay...
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