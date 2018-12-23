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Çörek otu unutturmaz

Çörek otu unutturmaz
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, hafızayı güçlendiren besinleri sıralıyor:

Zerdeçal: Beynin oksijenlenmesine yardımcı olur.
Kuruyemişler: Ceviz, badem, fındık, keten tohumu ve çörek otu, beyin hücrelerini güçlendirir. Günde 1 avuç ceviz Alzheimer'dan korur.
Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, karalahana, pazı, brokoli, roka, dereotu, maydanoz beyni korur.
Yaban mersini: Beynin yaşlanmasını önler.
Yumurta sarısı: Hafızayı güçlendirir.
Kemik suyu: Beyin sağlığını ve hafızayı destekler.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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