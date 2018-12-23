Metrobüsün Güzin ablası

TAKVİM gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel, metrobüslerin en ilginç hikayelerini anlatıyor:
HER GÜN DERT DİNLİYORUM
BEN 5 yıldan beri metrobüs şoförlüğü yapıyorum. Bu nedenle kimliğimi açık açık yazamıyorum. Ben işim gereği çok dikkatli ve yoğun biriyim. Bu nedenle metrobüste mümkün olduğu kadar kimse ile konuşmamaya çalışıyorum. Ama ne mümkün. Özellikle çok kalabalık olunca şoför mahallinde takılıp kalanların adeta "metrobüs ağabeyi" oldum. Özellikle yaşı 60'ı geçen erkekler bana her şeylerini anlatıyorlar. Bazen dinlemiyorum ama buna aldırış eden yok. Adam yol boyunca konuşuyor da konuşuyor. İşten ayrılan mı dersiniz, işinden memnun olmayan mı istersiniz, Fenerbahçe'nin kötü gidişinden dert yanan mı... Arada bir de, bana anlattıkları ile ilgili soru soranlar yok mu! Çok sıkıntı yaşıyorum ama yolculara da bir şey diyemiyorum.
UYUYOR NUMARASI YAPIYORLAR AMA YEMİYORUM
BEN emekli ve 65 yaşlarında biriyim. Her gün Şirinevler'den Zincirlikuyu'ya gidiyorum. Bazen metrobüste oturacak yer bulamıyorum. Bazen gençler yer veriyorlar. Bazen de oturamıyorum. Bazıları uyuyor bazıları ise müzik dinliyor. Ancak ben yer vermemek için özellikle uyur numarası yapanları hemen anlıyor, çok kızıyorum. Ama bir şey diyemiyorum.
KANKA GRUBU
METROBÜS açıldığından beri Avcılar'dan Zincirlikuyu'ya gitmek için her sabah 08:00'de binerim. Metrobüsün sürekli en arkasında oturur ya da ayakta yolculuk yaparım. 5 yılda benim gibi Avcılar'dan ve daha önceden binen 6 kişi ile arkadaş olduk. Ben bir bilgisayar firmasında çalışıyorum, diğer arkadaşlarım ise bankada, restorantta ve ihracaat firmasında çalışıyor. İki kişi de şoförlük yapıyor. Zincirlikuyu'ya kadar sohbetler ediyoruz. Sıkı arkadaş olduk. Hatta haftasonları toplanıp yemek yiyoruz. Önceden birbirimize telefonla haber veriyorduk. Şimdi ise aramızda WhatsApp grubu kurduk. Gruba "metrobüs kankaları" adını verdik. Yakında ailece tanışacağız. Metrobüs yolculuğumuz önce arkadaşlığa, sonra kankalığa dönüşüverdi.
Mevlüt Yüksel, metrobüste halkın nabzını tuttu.
HER GÜN DERT DİNLİYORUM
BEN 5 yıldan beri metrobüs şoförlüğü yapıyorum. Bu nedenle kimliğimi açık açık yazamıyorum. Ben işim gereği çok dikkatli ve yoğun biriyim. Bu nedenle metrobüste mümkün olduğu kadar kimse ile konuşmamaya çalışıyorum. Ama ne mümkün. Özellikle çok kalabalık olunca şoför mahallinde takılıp kalanların adeta "metrobüs ağabeyi" oldum. Özellikle yaşı 60'ı geçen erkekler bana her şeylerini anlatıyorlar. Bazen dinlemiyorum ama buna aldırış eden yok. Adam yol boyunca konuşuyor da konuşuyor. İşten ayrılan mı dersiniz, işinden memnun olmayan mı istersiniz, Fenerbahçe'nin kötü gidişinden dert yanan mı... Arada bir de, bana anlattıkları ile ilgili soru soranlar yok mu! Çok sıkıntı yaşıyorum ama yolculara da bir şey diyemiyorum.
UYUYOR NUMARASI YAPIYORLAR AMA YEMİYORUM
BEN emekli ve 65 yaşlarında biriyim. Her gün Şirinevler'den Zincirlikuyu'ya gidiyorum. Bazen metrobüste oturacak yer bulamıyorum. Bazen gençler yer veriyorlar. Bazen de oturamıyorum. Bazıları uyuyor bazıları ise müzik dinliyor. Ancak ben yer vermemek için özellikle uyur numarası yapanları hemen anlıyor, çok kızıyorum. Ama bir şey diyemiyorum.
KANKA GRUBU
METROBÜS açıldığından beri Avcılar'dan Zincirlikuyu'ya gitmek için her sabah 08:00'de binerim. Metrobüsün sürekli en arkasında oturur ya da ayakta yolculuk yaparım. 5 yılda benim gibi Avcılar'dan ve daha önceden binen 6 kişi ile arkadaş olduk. Ben bir bilgisayar firmasında çalışıyorum, diğer arkadaşlarım ise bankada, restorantta ve ihracaat firmasında çalışıyor. İki kişi de şoförlük yapıyor. Zincirlikuyu'ya kadar sohbetler ediyoruz. Sıkı arkadaş olduk. Hatta haftasonları toplanıp yemek yiyoruz. Önceden birbirimize telefonla haber veriyorduk. Şimdi ise aramızda WhatsApp grubu kurduk. Gruba "metrobüs kankaları" adını verdik. Yakında ailece tanışacağız. Metrobüs yolculuğumuz önce arkadaşlığa, sonra kankalığa dönüşüverdi.
Mevlüt Yüksel, metrobüste halkın nabzını tuttu.
YARIN: Metrobüse rahat binme yöntemleri
Metrobüste yaşadığınız anılarınızı anlatan yazıları ve fotoğraflarınızı mevlut.yuksel@takvim.com.tr'ye yollayın, yayınlayalım.
METROBÜSTE-4 / MEVLÜT YÜKSEL
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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