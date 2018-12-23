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  • 23.12.2018 09:32
  • Son Güncelleme: 23.12.2018 09:55

'de gece kulübüne

'de bulunan bir gece kulübüne kimliği henüz belirsiz kişilerce düzenlendi. Açılan ateş sonucu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay saat 03.30 civarında , Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana eldi. İddiaya göre gece kulübünde bir kaç kişi etrafa rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle kulüpten dışarı çıkarıldı. Kulüpten dışarı çıkarılan kişiler daha sonra geri gelerek gece kulübüne rastgele ateş ettiler. Açılan ateş sonucu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrasında kaçan saldırganların yakalanması için polis tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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