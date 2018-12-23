İstanbul'a kar yağışı uyarısı yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda şehri etkisi altına alan kar yağışının yarından itibaren yeniden etkisini göstereceği bildirildi. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde yağışık şiddetli olacağı açıklanırken, sıcaklıkların da 8-12 derece arasında düşeceği açıklandı.
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