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  • 23.12.2018 16:32
  • Son Güncelleme: 23.12.2018 16:37

'den 'a kar uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Hava durumu tahminlerinde için uyarılar üst üste geliyor. Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlardan soğuk havaya karşı dikkatli olması istenirken, İstanbul için de kar tahmini yapıldı. Peki ama İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı? İşte son dakika hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı

İstanbul'a kar yağışı uyarısı yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda şehri etkisi altına alan kar yağışının yarından itibaren yeniden etkisini göstereceği bildirildi. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde yağışık şiddetli olacağı açıklanırken, sıcaklıkların da 8-12 derece arasında düşeceği açıklandı.

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