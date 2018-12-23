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  • 23.12.2018 17:20
  • Son Güncelleme: 23.12.2018 17:25

'da binlerce kişi kuyruğa girdi

Bu kuyruk bilet veya konser kuyruğu değil 'Teleferik kuyruğu'. 'da bulunan kış turizminin göz bebeği 'da oluşan teleferik kuyruğu böyle görüntülendi.

Sizce bu kuyruk ne kuyruğu? Hiç sandığınız gibi değil.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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