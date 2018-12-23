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  • 23.12.2018 15:48
  • Son Güncelleme: 23.12.2018 16:00

katalog! (22-28 Aralık 2018) A101'de bu hafta hangi aktüel ürünler indirimli?

22-28 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı. Cumartesi günü başlayan indirimler 28 Aralık'ta sona erecek. Gıda ürünlerinin öne çıktığı kataloğu listesinde 10 TL ve üzeri alışverişlerde Jacobs Monarch Gold Kahve 13,75 TL yerine 5,95'ten satılacak. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte A101 22-28 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101'de indirimli ürünler satışa sunuldu. Ülke genelinde 8 bin marketi ile müşterilerinin karşısına çıkan A101'in 22-28 Aralık kataloğunda birçok ürün yer alıyor. 'Aldın Aldın' ve 'Çok Al Az Öde' başlıklarıyla duyurulan katalogda hangi ürünler indirimli satılıyor? Sizler için yeni katalog listesini derledik. İşte A101 22-28 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ (22-28 ARALI 2018)

Yörsan ev tipi yoğurt 5 kilogram 19,95 TL yerine 15,95 TL
Murat bey tam yağlı taze kaşar peyniri 19,95 TL yerine 14,90 TL
Cumhuriyet dana fermente Kangal sucuk 21,95 TL yerine 17,95 TL
4 kat gofret çeşitleri 1 TL yerine 0,80 TL

A101 22-28 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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