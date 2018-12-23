A101'de indirimli ürünler satışa sunuldu. Ülke genelinde 8 bin marketi ile müşterilerinin karşısına çıkan A101'in 22-28 Aralık kataloğunda birçok ürün yer alıyor. 'Aldın Aldın' ve 'Çok Al Az Öde' başlıklarıyla duyurulan katalogda hangi ürünler indirimli satılıyor? Sizler için yeni katalog listesini derledik. İşte A101 22-28 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ (22-28 ARALI 2018)

Yörsan ev tipi yoğurt 5 kilogram 19,95 TL yerine 15,95 TL

Murat bey tam yağlı taze kaşar peyniri 19,95 TL yerine 14,90 TL

Cumhuriyet dana fermente Kangal sucuk 21,95 TL yerine 17,95 TL

4 kat gofret çeşitleri 1 TL yerine 0,80 TL

A101 22-28 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN