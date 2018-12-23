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Malulen cani!

’da eski polis, boşandığı eşini ve arkadaşını bıçaklayarak katletti. Caninin, psikolojik sıkıntılar nedeniyle meslekten malulen emekli edildiği öğrenildi...

Malulen cani!
Boşandığı eşi ve arkadaşını öldüren şüpheli yakalandı. Olay önceki gün 'da yaşandı. İşyerinde arkadaşı Semi Oğuz Deniz ile oturan ve 2 çocuk annesi Hediye İnanç'ın (34) yanına 7 yıl önce boşandığı eşi Mehmet Güzel'e gitti. İkili arasında tartışma çıktı.




Öfkelenen adam, eski eşini ve Deniz'i bıçakla öldürdü. Şüpheli " sandalye attı. Bıçakla saldırdım" dedi. 'in polis olduğu ve meslekten malulen emekli edildiği öğrenildi.
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