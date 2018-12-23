Malulen cani!

Boşandığı eşi ve arkadaşını öldüren şüpheli yakalandı. Olay önceki gün Konya'da yaşandı. İşyerinde arkadaşı Semi Oğuz Deniz ile oturan ve 2 çocuk annesi Hediye İnanç'ın (34) yanına 7 yıl önce boşandığı eşi Mehmet Güzel'e gitti. İkili arasında tartışma çıktı.
Öfkelenen adam, eski eşini ve Deniz'i bıçakla öldürdü. Şüpheli "Semi Oğuz sandalye attı. Bıçakla saldırdım" dedi. Mehmet Güzel'in polis olduğu ve meslekten malulen emekli edildiği öğrenildi.
Öfkelenen adam, eski eşini ve Deniz'i bıçakla öldürdü. Şüpheli "Semi Oğuz sandalye attı. Bıçakla saldırdım" dedi. Mehmet Güzel'in polis olduğu ve meslekten malulen emekli edildiği öğrenildi.
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