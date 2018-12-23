Silindir dehşeti

İzmir Bornova'da Bülent Baki Aktaş (52), dün bir kahvehaneden çıktı. Merdivenlerden inmek isterken dengesini yitirdi. Kendini bir anda yolda buldu. Ancak bu sırada asfalt çalışması yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ü.Ç. (30) yönetimindeki silindirin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine gelen talihsiz adamın yakınları, ölüm haberiyle sinir krizleri geçirdi. Çevredeki vatandaşlar ise korku dolu anları dehşet içinde izledi. Aktaş'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Ü.Ç. gözaltına alındı.Denizli'de 2 erkek, 1 kız çocuğu annesi Havva D. (30), geçtiğimiz ay iddialara göre eşi U.D. ile tartıştıktan sonra S.D. isimli küçük kızını da yanına alarak bir anda ortadan kayboldu. Ailesi soluğu karakolda aldı. Kayıp başvurusunda bulundu. Yaklaşık 1 aydır kendisinden haber alınamayan kadın, çıkan haberler üzerine evine geri döndü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Havva D. önceki gün çıkan haberler üzerine ailesi ile telefon ile iritabata geçerek geri döndüğü öğrenildi. Yakınlarının ise büyük sevinç yaşadığı belirtildi.
Olay yerine gelen talihsiz adamın yakınları, ölüm haberiyle sinir krizleri geçirdi. Çevredeki vatandaşlar ise korku dolu anları dehşet içinde izledi. Aktaş'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Ü.Ç. gözaltına alındı.Denizli'de 2 erkek, 1 kız çocuğu annesi Havva D. (30), geçtiğimiz ay iddialara göre eşi U.D. ile tartıştıktan sonra S.D. isimli küçük kızını da yanına alarak bir anda ortadan kayboldu. Ailesi soluğu karakolda aldı. Kayıp başvurusunda bulundu. Yaklaşık 1 aydır kendisinden haber alınamayan kadın, çıkan haberler üzerine evine geri döndü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Havva D. önceki gün çıkan haberler üzerine ailesi ile telefon ile iritabata geçerek geri döndüğü öğrenildi. Yakınlarının ise büyük sevinç yaşadığı belirtildi.
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