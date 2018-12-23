İSTANBUL'un simgelerinden biri olan İstanbul Boğazı, korkunç bir sona doğru sürükleniyor olabilir.
BİR FUTBOL SAHASINI 4 KEZ DOLDURUR
İstanbul Boğazı'ndan son bir ayda yaklaşık 4 bin metreküp atık çıktı. Deniz Kirliliği Denetim Şefi Fatih Polat Timur, "Bu, bir futbol sahasının yüzeyini yaklaşık 4 kez dolduracak bir çöp miktarıdır" diyerek denizlerdeki kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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