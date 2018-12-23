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  • 23.12.2018 11:14
  • Son Güncelleme: 23.12.2018 11:30

'ndan 4 futbol sahası büyüklüğünde çöp çıkarıldı

İSTANBUL'un sembollerinden biri olan İstanbul Boğaz, ile boğuşuyor. Deniz Kirliliği Denetim Şefi Fatih Polat Timur'un yaptığı açıklamaya göre 'ndan bir futbol sahasının yüzeyini 4 kez dolduracak kadar çöp çıkarıldı. Başta İstanbul Boğazı olmak üzere vatandaşların çevre konusunda duyarlı olması en büyük temenni.

İSTANBUL'un simgelerinden biri olan İstanbul Boğazı, korkunç bir sona doğru sürükleniyor olabilir.

BİR FUTBOL SAHASINI 4 KEZ DOLDURUR

İstanbul Boğazı'ndan son bir ayda yaklaşık 4 bin metreküp atık çıktı. Deniz Kirliliği Denetim Şefi Fatih Polat Timur, "Bu, bir futbol sahasının yüzeyini yaklaşık 4 kez dolduracak bir çöp miktarıdır" diyerek denizlerdeki kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi.

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