İSTANBUL'un simgelerinden biri olan İstanbul Boğazı, korkunç bir sona doğru sürükleniyor olabilir.

BİR FUTBOL SAHASINI 4 KEZ DOLDURUR

İstanbul Boğazı'ndan son bir ayda yaklaşık 4 bin metreküp atık çıktı. Deniz Kirliliği Denetim Şefi Fatih Polat Timur, "Bu, bir futbol sahasının yüzeyini yaklaşık 4 kez dolduracak bir çöp miktarıdır" diyerek denizlerdeki kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi.