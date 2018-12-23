Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya 10 milyon 150 bin TL devretmişti. Sayısal Loto'nun bu haftaki yapılan çekilişinde ise büyük ikramiye tutarı 12 milyon 312 bin 863 TL olarak açıklandı. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Yapılan açıklamaya göre, 6 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Peki, Sayısal Loto'da şanslı numaralar neler? İşte 22 Aralık Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (22 ARALIK 2018)

22 Aralık Sayısal Loto sonucu: 04 - 08 - 09 - 26 - 40 - 48

Sayısal Loto oyununun 1177'nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 12 milyon 312 bin 863 lira 85 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 155 kişi 5 bin 875 lira 5'er kuruş, 4 bilen 8 bin 581 kişi 80 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 170 bin 773 kişi 11 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Kazanan kuponun Ankara'nın Mamak ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Çekilişte toplam 15 milyon 840 bin 998 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.