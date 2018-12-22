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'da 1 metrelik iguana görenleri şaşırttı

İguanaaaa!
Bodrum'da sokakta 1 metrelik iguana gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Belediye ekipleri, soğuk ve açlıktan bitkin düştüğü görülen 10 kiloluk iguanayı bulunduğu yerden aldı. Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi edilen iguana korumaya alındı. Veteriner Buse Esra Erkuşöz, sahibinin evde baş edemediği için hayvanı sokağa attığını tahmin ettiklerini anlattı. İguana, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

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