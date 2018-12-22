Bugünkü
Takvim

Eski eşe infaz

Emekli polis memuru , 6 yıl önce boşandığı eşi ile arkadaşı ’i bıçakladı. İkili kurtarılamadı. Katil ise sırra kadem bastı.

Eski eşe infaz
Korkunç vahşet dün akşam Karatay'da meydana geldi. Emekli polis memuru olan , 6 yıl önce boşandığı eşi 34 yaşındaki 'ın 10620 Sokak'taki iş yerine geldi. İkili tartışmaya başladı. Gözü dönmüş adam, eline bıçağı aldı. Kreş sahibi 2 çocuk annesi İnanç ile yanındaki arkadaşı 'e saldırdı. Ardından olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, defalarca bıçaklanan Hediye İnanç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Semi Oğuz Deniz ise Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, katil emekli polisi aramak için çalışma başlattı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriEski eşe infaz
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar