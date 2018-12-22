Eski eşe infaz

Korkunç vahşet dün akşam Konya Karatay'da meydana geldi. Emekli polis memuru olan Mehmet Güzel, 6 yıl önce boşandığı eşi 34 yaşındaki Hediye İnanç'ın Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'taki iş yerine geldi. İkili tartışmaya başladı. Gözü dönmüş adam, eline bıçağı aldı. Kreş sahibi 2 çocuk annesi İnanç ile yanındaki arkadaşı Semi Oğuz Deniz'e saldırdı. Ardından olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, defalarca bıçaklanan Hediye İnanç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Semi Oğuz Deniz ise Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, katil emekli polisi aramak için çalışma başlattı.
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