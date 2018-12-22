Acun Ilıcalı'nın ekibinde yer alan Survivor kameramanı Alper Baycın (24), Dominik'te 28 Haziran günü iki gaspçının saldırısına uğradı. Bıçaklanan genç adam kurtarılamadı. Ölümü büyük üzüntüyle karşılandı. Evlat acısının tarifinin olmadığını söyleyen annesi Aynur Baycın içini döktü. Acılı anne "Oğlum 6 yıl hem okudu hem çalıştı. 24 saatte 2-3 saat uykuyla duruyordu. Çok başarılıydı. En büyük hayali yönetmen olmaktı. Keşke yaşasaydı da bu meslekte vatanına, milletine faydalı bir birey olarak hayallerini yerine getirseydi" dedi.
Acun Ilıcalı ile ekibinin kendilerini sürekli aradığını anlatan Baycın, sözlerine şöyle devam etti: "Acun Bey arıyor, halimizi, hatırımızı soruyor. Kendisine de söyledik, bizim sadece manevi desteğe ihtiyacımız var. Başka bir şey istemiyoruz. Bir de Alper'in isminin bir yerlerde yaşatılmasını istiyoruz. Onlar bizim kardeşimiz, evlatlarımız oldu." Baba Ahmet Baycın ise "Sözün bittiği yerdeyiz. Sanık, inşallah müebbet ceza alacak. Caydırıcı bir ceza alırlarsa inşallah bir daha bu tür suçlar işlenmez." ifadelerini kullandı.
Katil Nelson Rodriguez Almonte, müebbet hapisle yargılanıyor.
Acun Ilıcalı ile ekibinin kendilerini sürekli aradığını anlatan Baycın, sözlerine şöyle devam etti: "Acun Bey arıyor, halimizi, hatırımızı soruyor. Kendisine de söyledik, bizim sadece manevi desteğe ihtiyacımız var. Başka bir şey istemiyoruz. Bir de Alper'in isminin bir yerlerde yaşatılmasını istiyoruz. Onlar bizim kardeşimiz, evlatlarımız oldu." Baba Ahmet Baycın ise "Sözün bittiği yerdeyiz. Sanık, inşallah müebbet ceza alacak. Caydırıcı bir ceza alırlarsa inşallah bir daha bu tür suçlar işlenmez." ifadelerini kullandı.
Katil Nelson Rodriguez Almonte, müebbet hapisle yargılanıyor.
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