Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 21.12.2018 18:45

'tan acı haber! de inanılmaz bir olay yaşanmıştı...

'ta, ye gitmek için bindiği den kaçırıldığını sanarak atlayınca ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Akılalmaz olayda acı haber geldi!

ilçesinden 'ta 'a gelen ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama sine gitmek için bindiği den, kaçırıldığını zannederek atlayıp ağır yaralanan Derya Geçimli (40), tedavi gördüğü aynı hastanede yaşam mücadelesini kaydetti.

Geçimli'nin cenazesi, ikindi vakti Akdağmadeni Merkez Haseki Camisinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan, olaydan sonra polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan taksi şoförü A.Ö, Cumhuriyet Başsavcılığına ifade için çağrıldı. Adliyede ifade veren A.Ö, savcılıkça adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yozgat Şehir Hastanesi önündeki duraktan 17 Aralık'ta taksiye binen Geçimli, 11 Haziran'da yeni yerine taşınan Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin eski binasını geçtikten sonra kaçırıldığını düşünerek bir anda paniklemiş ve Sanayi Sitesi Kavşağı yakınında hareket halindeki taksinin arka kapısından atlamıştı. Ağır yaralanan Geçimli, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriYozgat'tan acı haber! Takside inanılmaz bir olay yaşanmıştı...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar