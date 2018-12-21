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  • 21.12.2018 18:50

'da operasyonu!

'da, yılbaşı gecesi piyasaya sürülmek için hazırlanan 2 bin litre ele geçirdi.



Diyarbakır'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, yılbaşı gecesi piyasaya sürülmek için hazırlanan 2 bin litre sahte içki ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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