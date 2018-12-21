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  • 21.12.2018 18:37

’ın feci olay! ına çıktı hayatını kaybetti...

’ın Yenipazar ilçesinde ına çıkan genç arkadaşı tarafından av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti.

Domuz avında korkunç son

Edinilen bilgiye göre, olay Yenipazar Hacıköseler Mahallesi Katrancı mevkiinde yaşandı. Cengiz Kocabıyıkoğlu, arkadaşları ile birlikte ormanlık alanda domuz avına çıktı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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