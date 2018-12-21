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Marmara’da 4.5’lik korku

’da öğrenciler den sonra okulu kaçarak terketti.

Marmara’da 4.5’lik korku
Yalova'da 4,5 büyüklüğünde dün saat 09:34'te meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa gibi birçok ilde hissedildi. Depremin merkez üssünün Çınarcık olduğu açıklandı. Öte yandan Rusya'nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası'nda da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle bölgede Tsunami uyarısı yapıldı.
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