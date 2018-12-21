Marmara’da 4.5’lik korku

Yalova'da 4,5 büyüklüğünde dün saat 09:34'te deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa gibi birçok ilde hissedildi. Depremin merkez üssünün Yalova Çınarcık olduğu açıklandı. Öte yandan Rusya'nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası'nda da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle bölgede Tsunami uyarısı yapıldı.
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