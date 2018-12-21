İstanbul Kadıköy'de anne-kızı alevler aldı. Korkunç olay, Kozyatağı Mahallesi'nde dün sabah yaşandı. Bir süre önce hayatını kaybeden Konya eski İl Emniyet Müdürü Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem (88) ile kızı Hülya Ertem'in (57) yaşadığı dairede yangın çıktı. Alevler tüm evi sardı. Alevleri görüp itfaiyeyi çağıran komşular, Ertem ailesinin kapısını açmaya çalıştı.
OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Ancak komşular dumanın ve alevlerin artması nedeniyle kapıyı açamadan binadan çıkmak zorunda kaldı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak eve giren ekipler, anne ve kızının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine koşan Haluk Ertem, anne ve ablasının öldüğünü öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Cesetler Adli Tıp'a kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haluk Ertem, annesi ve ablasının ölümüyle yıkıldı.
Haluk Ertem, annesi ve ablasının ölümüyle yıkıldı.
Hülya Ertem
OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Ancak komşular dumanın ve alevlerin artması nedeniyle kapıyı açamadan binadan çıkmak zorunda kaldı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak eve giren ekipler, anne ve kızının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine koşan Haluk Ertem, anne ve ablasının öldüğünü öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Cesetler Adli Tıp'a kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haluk Ertem, annesi ve ablasının ölümüyle yıkıldı.
Haluk Ertem, annesi ve ablasının ölümüyle yıkıldı.
Hülya Ertem
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