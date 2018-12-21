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eski Müdürü’nün eşi ve kızı da hayatını kaybetti

eski Müdürü’nün eşi ile kızı Hülya’nın yaşadığı evde çıktı. Komşuları yoğun duman ve alevler nedeniyle kapıyı açamadı. Anne-kız hayata gözlerini kapadı. Gözyaşları sel olup aktı...

Küllenmez acı
İstanbul Kadıköy'de anne-kızı alevler aldı. Korkunç olay, Kozyatağı Mahallesi'nde dün sabah yaşandı. Bir süre önce hayatını kaybeden eski Müdürü Cemalettin Ertem'in eşi (88) ile kızı 'in (57) yaşadığı dairede çıktı. Alevler tüm evi sardı. Alevleri görüp itfaiyeyi çağıran komşular, Ertem ailesinin kapısını açmaya çalıştı.



OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Ancak komşular dumanın ve alevlerin artması nedeniyle kapıyı açamadan binadan çıkmak zorunda kaldı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak eve giren ekipler, anne ve kızının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine koşan Haluk Ertem, anne ve ablasının öldüğünü öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Cesetler Adli Tıp'a kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haluk Ertem, annesi ve ablasının ölümüyle yıkıldı.



Haluk Ertem, annesi ve ablasının ölümüyle yıkıldı.



Hülya Ertem
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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