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  • 21.12.2018 03:32

Damadını bıçaklayarak öldürdü

’nda Sebahattin Y., kızı 'i dövdüğü ileri sürülen damadı 'i bıçaklayarak öldürdü. Zeynep Temel ise kavgayı engellemeye çalıştığı sırada elinden aldığı bıçakla yaralandı.



Olay, saat 21.15 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Günü Güzel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Temel ile eşi Zeynep Temel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayhan Temel, eşi Zeynep Temel'i darp etti. Yaşanan olayın ardından Zeynep Temel, babası Sebahattin Y.'yi telefonla arayarak, eşinin kendisini sopa ile dövdüğünü söyledi.

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