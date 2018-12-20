Damadını bıçaklayarak öldürdü





Olay, saat 21.15 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Günü Güzel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Temel ile eşi Zeynep Temel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayhan Temel, eşi Zeynep Temel'i darp etti. Yaşanan olayın ardından Zeynep Temel, babası Sebahattin Y.'yi telefonla arayarak, eşinin kendisini sopa ile dövdüğünü söyledi.



