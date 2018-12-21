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  • 21.12.2018 11:13
  • Son Güncelleme: 21.12.2018 11:18

ipucu sorusu: ne zaman? hangi gün? sorusu

ipucu sorusu yayınlandı. olarak bilinen ipucu sorusunda yer aldı. 30 bin TL ödülü ile takipçilerinin karşısına çıkacak olan Hadi'nin yaptığı açıklamada Kış Gündönümü'nün hangi tarihte yapıldığı soruldu. Peki, ? dir? İşte sorusu ve yanıtı...

En uzun gece hangi tarihtedir?

, 'nin bugün yapılacak 12.30 yarışması için ipucu sorusu olarak yer aldı. 30 bin TL ödülü ile takipçileriyle buluşacak Hadi'nin yaptığı açıklamada, "Bugünkü ipucumuz "Ben gece insanıyım." diyen hadiciler için geliyor. En uzun gece olarak da bilinen, hangi tarihtedir?" denildi. İşte sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (21 ARALIK 2018)

Soru: dir?

Cevap: 21 ARALIK

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ HAKKINDA

Kış Gündönümü 21 Aralık'ta gerçekleşitr. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği ana Kış Gündönümü denir, bu gece yılın en uzun gecesidir. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

HADİ NEDİR?

Hadi Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanılır.

PARA NASIL ÇEKİLİR?

Kazanılan para 20 TL'yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor. Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereen sayfaya yönkendiriliyorsunuz. 20 TL ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza paranız yollanıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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