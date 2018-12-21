En uzun gece, Hadi'nin bugün yapılacak 12.30 yarışması için ipucu sorusu olarak yer aldı. 30 bin TL ödülü ile takipçileriyle buluşacak Hadi'nin yaptığı açıklamada, "Bugünkü ipucumuz "Ben gece insanıyım." diyen hadiciler için geliyor. En uzun gece olarak da bilinen, kış gündönümü hangi tarihtedir?" denildi. İşte 21 Aralık Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (21 ARALIK 2018)

Soru: Kış gündönümü hangi tarihtedir?

Cevap: 21 ARALIK

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ HAKKINDA

Kış Gündönümü 21 Aralık'ta gerçekleşitr. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği ana Kış Gündönümü denir, bu gece yılın en uzun gecesidir. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

HADİ NEDİR?

Hadi Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanılır.

PARA NASIL ÇEKİLİR?

Kazanılan para 20 TL'yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor. Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereen sayfaya yönkendiriliyorsunuz. 20 TL ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza paranız yollanıyor.